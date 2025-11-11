يستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية

تقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي أُجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مبارياته في دور المجموعات وفق الجدول التالي:

الجولة الأولى: الزمالك × زيسكو الزامبي – الأحد 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي × الزمالك – الأحد 30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري – الأحد 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة: المصري × الزمالك – الأحد 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك – الأحد 8 فبراير 2026.

الجولة السادسة: الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – الأحد 15 فبراير 2026.

وكان الزمالك قد خسر مؤخرًا كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق بداية قوية بالبطولة لتعويض خسارته الأخيرة في السوبر، واستعادة الثقة في مشواره الأفريقي نحو المنافسة على اللقب.