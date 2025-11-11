قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
رياضة

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستهل فريق الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة فريق زيسكو يونايتد الزامبي، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية

تقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي أُجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة للموسم الثاني على التوالي، إلى جانب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مبارياته في دور المجموعات وفق الجدول التالي:

الجولة الأولى: الزمالك × زيسكو الزامبي – الأحد 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي × الزمالك – الأحد 30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري – الأحد 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة: المصري × الزمالك – الأحد 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك – الأحد 8 فبراير 2026.

الجولة السادسة: الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب أفريقي – الأحد 15 فبراير 2026.

وكان الزمالك قد خسر مؤخرًا كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق بداية قوية بالبطولة لتعويض خسارته الأخيرة في السوبر، واستعادة الثقة في مشواره الأفريقي نحو المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية الزمالك زيسكو الزامبي كأس الكونفدرالية الإفريقية

