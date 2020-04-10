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اقتصاد

مرور 21 مليون طن بضائع بموانئ السعودية خلال مارس

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
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وكالات
بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مارس لعام 2020 حوالي 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 477 ألف حاوية.

ووفقًا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 811 سفينة، و بلغ عدد العربات 59 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 112 ألف رأسًا من الماشية.

وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخِدْمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خِدْمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف رؤية بلادنا الطموحة.

مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تعمل باستمرار في مناولة الحاويات والبضائع المختلفة بسواعد كوادرها الوطنية، وذلك دعمًا للخِدْمات اللوجستية في المملكة، وبما يضمن تدفق المنتجات وسلاسل الإمداد للقطاعات الصحية والغذائية والصناعية إلى الأسواق، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في الموانئ السعودية.
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