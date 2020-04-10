فيديوجراف.. كيف تتغلب على حساسية الربيع

يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس من كل عام بمعاناة مع مرضى حساسية الربيع أو حساسية حبوب اللقاح التى تؤثر على جميع الأعمار خاصة الأطفال.





ومن أبرز أعراض حساسية الربيع أو حساسية حبوب اللقاح هى سيلان الأنف ودمع العيون العطس والسعال والحكة في الأنف وضيق التنفس وتشكل مصدر إزعاج حقيقي قد يدوم حتى مشارف فصل الصيف.





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يعتبر تجنب التعرض لحبوب اللقاح أفضل وسيلة لمواجهة الحساسية، ولمزيد من التفاصيل حول حساسية الربيع أو حساسية حبوب اللقاح تابعوا الفيديوجراف التالى.