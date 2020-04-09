AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في فصل الربيع .. 6 طرق للتخلص من الحساسية الموسمية

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
في فصل الربيع ينتشر الغبار والتراب في الهواء الطلق مما يزعج أصحاب الحساسية الموسمية ويؤثر بالسلب على صحتهم لذلك عرض موقع مايو كلينك طرق للحماية من الحساسية الموسمية.

يمكن أن تظهر علامات الحساسية الموسمية وأعراضها عند وجود كثير من حبوب اللقاح في الهواء يمكن للخطوات التالية مساعدتك في تقليل التعرض لها: 

- تابع التليفزيون أو محطة الراديو أو الجريدة المحلية أو شبكة الإنترنت لمعرفة التوقعات الخاصة بحبوب اللقاح ومستوياته الحالية.

- في حالة توقع وجود كميات مرتفعة من حبوب اللقاح، ابدأ في تناول أدوية الحساسية قبل أن يبدأ ظهور الأعراض لديك.

- أغلق الأبواب والنوافذ ليلًا وفي أي وقت آخر عندما تكون كميات حبوب اللقاح مرتفعة.

- تجنب ممارسة الأنشطة خارج المنزل في الصباح الباكر حيث تزيد كميات حبوب اللقاح. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسباب التهاب الحلق

10 فوائد غير متوقعة لـ العواصف الترابية.. تعزيز المناعة أبرزها

الربو .. 5 أسباب ومضاعفات غير متوقعة و 4 طرق للوقاية

في فصل الربيع.. حيل لتحمي نفسك من الإصابة بالحساسية

لتجنب الحساسية الموسمية .. استخدم محلول ملحي وشاهد النتيجة

في موسم الربيع .. كل ما تود معرفته عن علاج الحساسية الموسمية

ترشيحاتنا

شفاء ابنة فنانة شهيرة من كورونا | شاهد

سموم كارثية.. هانى الناظر يحذر من غسل الخضراوات بهذه المادة.. فيديو

مسجلا أكثر من 150 ألف حالة وفاة.. علماء يتوقعون موعد انتهاء وباء كورونا في أوروبا

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

فيديو مؤثر.. سيدة سعودية تدعو لرفع الوباء وعودة الحياة إلى الكعبة

وزير التعليم : موضوعات الأبحاث المطلوبة لها مرجعية في كتاب المدرسة والمكتبة الرقمية

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور