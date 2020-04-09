في فصل الربيع .. 6 طرق للتخلص من الحساسية الموسمية

في فصل الربيع ينتشر الغبار والتراب في الهواء الطلق مما يزعج أصحاب الحساسية الموسمية ويؤثر بالسلب على صحتهم لذلك عرض موقع مايو كلينك طرق للحماية من الحساسية الموسمية.
يمكن أن تظهر علامات الحساسية الموسمية وأعراضها عند وجود كثير من حبوب اللقاح في الهواء يمكن للخطوات التالية مساعدتك في تقليل التعرض لها:
- تابع التليفزيون أو محطة الراديو أو الجريدة المحلية أو شبكة الإنترنت لمعرفة التوقعات الخاصة بحبوب اللقاح ومستوياته الحالية.
- في حالة توقع وجود كميات مرتفعة من حبوب اللقاح، ابدأ في تناول أدوية الحساسية قبل أن يبدأ ظهور الأعراض لديك.
- أغلق الأبواب والنوافذ ليلًا وفي أي وقت آخر عندما تكون كميات حبوب اللقاح مرتفعة.
- تجنب ممارسة الأنشطة خارج المنزل في الصباح الباكر حيث تزيد كميات حبوب اللقاح.
يمكن أن تظهر علامات الحساسية الموسمية وأعراضها عند وجود كثير من حبوب اللقاح في الهواء يمكن للخطوات التالية مساعدتك في تقليل التعرض لها:
- تابع التليفزيون أو محطة الراديو أو الجريدة المحلية أو شبكة الإنترنت لمعرفة التوقعات الخاصة بحبوب اللقاح ومستوياته الحالية.
- في حالة توقع وجود كميات مرتفعة من حبوب اللقاح، ابدأ في تناول أدوية الحساسية قبل أن يبدأ ظهور الأعراض لديك.
- أغلق الأبواب والنوافذ ليلًا وفي أي وقت آخر عندما تكون كميات حبوب اللقاح مرتفعة.
- تجنب ممارسة الأنشطة خارج المنزل في الصباح الباكر حيث تزيد كميات حبوب اللقاح.