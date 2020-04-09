فيديوجراف | قصة أول طبيبة في الإسلام ؟

كعيبة بنت سعد الأسلمية المعروفة باسم رفيدة الأسلمية، كانت من أوائل أهل المدينة دخولًا في الإسلام.





وُلدت رُفيدة في قبيلة بني الأسلم في المدينة المنورة عرفت رُفيدة الأسلمية كممرضة معطاءة عطوفة ومنظمة جيدة.





وأشتهرت رفيدة الأسلمية مهاراتها الطبية، وعملت رُفيدة الأسلمية كأخصائية اجتماعية حيث ساعدت في حل المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالأمراض إلى جانب مساعدتها للأطفال المحتاجين ورعايتها للأيتام والمعاقين والفقراء.





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