AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. متى تتوقف الإصابات في إيطاليا؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:00 ص
اصابات ايطاليا كورونا
اصابات ايطاليا كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة - إعداد: ايمان عبداللطيف

تحتل إيطاليا المرتبة الثانية عالميًا بصورة مخيفة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، يصل إجمالي عدد الإصابات بها 110574 حالة وتعتبر على رأس قائمة الدول من حيث عدد الوفيات وسجلت 13155 حالة وفاة بالفيروس التاجي.


تعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض في العالم اقترب عدد المتوفين بها من الإصابة بالفيروس التاجى مثل العدد في الصين.


كشفت دراسة مفاجأة بشأن أعداد الإصابة بكورونا في إيطاليا خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو وهى انحسارا كبيرا في جميع أنحاء البلاد لتصل الصفر بإنخفاض حالات الإصابة إلى الصفر لكل إقليم.


اقرأ أيضًا:

فيديوجراف.. 5 قرارات جديدة من خادم الحرمين لمنع انتشار وباء كورونا

فيديوجراف.. كورونا يركع أمام الصين.. فما هي وصفتها السرية؟

فيديوجراف.. احترس.. خلط الكلور مع هذه المكونات يسبب كارثة


ولمزيد من التفاصيل حول "مفاجأة" بشأن أنتهاء فيروس كورونا في البلاد تابعوا الفيديوجراف التالى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. كورونا يركع أمام الصين.. فما هي وصفتها السرية؟

فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

فيديوجراف | هل تشك في إصابتك بـ كورونا ؟ اتبع هذه الخطوات للتأكد

فيديوجراف.. احترس.. خلط الكلور مع هذه المكونات يسبب كارثة

فيديوجراف.. 5 أكلات تجنب إعادة تسخينها

فيديوجراف.. حيلة النجوم للغناء فى زمن كورونا

ترشيحاتنا

الصين تعلن حصيلة جديدة لوفيات ومصابي كورونا

الأرصاد: الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

سعره 133 مليون جنيه.. قصر فاخر اختبأ فيه جاستن بيبر وزوجته من كورونا.. صور

العمل 3 ورديات... وزارة الصناعة توفر احتياجات المواطنين بعد أزمة كورونا... فيديو

سعوديون في خدمة العالم.. كيف ساعدت الرياض باريس في مواجهة كورونا؟

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أفضل توقيت لتلاوة السورة أوصى به رسول الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة.. ميريام فارس تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بعد إصابة محمد هنيدى.. تناول هذه الأطعمة يعالج ميكروب المعدة

فيلم أمريكي تنبأ بظهور كورونا في 2011.. نفس الأحداث والعلاج في متناول اليد