فيديوجراف.. متى تتوقف الإصابات في إيطاليا؟

تحتل إيطاليا المرتبة الثانية عالميًا بصورة مخيفة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، يصل إجمالي عدد الإصابات بها 110574 حالة وتعتبر على رأس قائمة الدول من حيث عدد الوفيات وسجلت 13155 حالة وفاة بالفيروس التاجي.





تعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا من المرض في العالم اقترب عدد المتوفين بها من الإصابة بالفيروس التاجى مثل العدد في الصين.





كشفت دراسة مفاجأة بشأن أعداد الإصابة بكورونا في إيطاليا خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو وهى انحسارا كبيرا في جميع أنحاء البلاد لتصل الصفر بإنخفاض حالات الإصابة إلى الصفر لكل إقليم.





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ولمزيد من التفاصيل حول "مفاجأة" بشأن أنتهاء فيروس كورونا في البلاد تابعوا الفيديوجراف التالى.



