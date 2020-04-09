أحمد موسى يحذر هؤلاء: خلي بالكم الرئيس هيجيلكم .. تعرف عليهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سيادة الرئيس يتابع كافة الأمور بنفسه لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا؛ موضحا ان نزول الرئيس للشارع اليوم يعطي درسا للجميع بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.





ووجه موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، حديثه أصحاب المشاريع الذين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية: « خلي بالكم هتلاقي الرئيس عندكم بيتابع كل الأمور بنفسه»؛ مشيرا إلى الاسبوعين القادمين في غاية الأهمية للحد من انتشار الفيروس.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية مفاجئة وانتقد عمل العمال في أحد المشروعات القومية بدون الكمامات؛ وتم محاسبة المسئولين عن ذلك حسب بيان شركة المقاولون العرب.