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محافظ الدقهلية: إزالة 900 ألف طن قمامة من سندوب

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:56 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن إحدى الممرضات بمستشفي دكرنس نقلت فيروس كورونا إلى زوجها اثتاء زيارته؛ موضحا أنه يتم اتباع الاجراءات التي أصدرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. 

وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إلى ان الاصابات بفيروس كورونا جاءت نتيجة عدوي من أشخاص قادمين من الخارج. 

وأوضح المحافظ، أن هناك متابعة مستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتا انه تم ازاله 900 ألف طن قمامة من منطقة سندوب بالدقهلية.

وأضاف المحافظ أنه تم نقل مخلفات جبل القمامة بسندوب إلى المدفن الصحي الجديد.
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