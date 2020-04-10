محافظ الجيزة: حولنا صاحب عقار مكون من 11 طابقا يصر على المخالفة إلى النيابة العسكرية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن محافظة الجيزة تعاني من البناء بشكل عشوائي ومحافظة الجيزة من المحافظات التي بها مخالفات كثيرة من البناء العشوائي .





وأضاف راشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مبنى في الجيزة مكون من 11 طابقا تم إزالة اجزاء منه أكثر من مرة ولكن صاحب العقار مصر على المخالفة وتم ضبطه وتحويله للنيابة العسكرية ".





وتابع :" يجب مواجهة مخالفات البناء في محافظة الجيزة لما له من أثار سلبية على البنية التحتية في المحافظة".





وأكمل راشد:" تكلفة مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي حوالي 12 مليار جنيه مشروعات حالية"





ولفت المحافظ أنه من أول سبتمبر 2018 وحتى أبريل 2019 تم تنفيذ 2854 حالة إزالة، وخلال الثلاث أيام الماضية تم تنفيذ 269 حالة إزالة".



