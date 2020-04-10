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فن

في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. قصة حفيده المثلي جنسيا وعلاقته بالممثل الإسرائيلي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:45 ص
حفيد عمر الشريف
حفيد عمر الشريف
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سعيد فراج
يحل اليوم الجمعة 10 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الشريف، أو لورانس العرب، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1932، ورحل عن عالمنا عن عمر يناهز 83 عاما، في 10 يوليو عام 2015. 

هو ميشيل ديمتري شهلوب، أو عمر الشريف، ولد في مثل هذا اليوم من عام 1932 لأسرة مسيحية، لأب كان يعمل تاجرا للأخشاب، ما كان يتمنى أن يعمل ابنه معه في مجال التجارة، ولكن كان (ميشيل) شغوفا بالتمثيل والمعايشة بل وتقمص الشخصيات المحيطة به، مثل أول أدواره وهو في سن الـ 12 عاما علي مسرح كلية فيكتوريا بالاسكندرية. 

قبل عدة أيام، أثار عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف حالة من الجدل الواسعة بسبب ظهوره مرتديا حمالة صدر وتصدر بعدها تريند جوجل. 

وقبلها، أثار عمر جونيور «حفيد الفنان عمر الشريف»، حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بسبب ظهوره في صورة مرتديًا حمالة صدر، ونشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل في الساعات الماضية.

وظهر، حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، في فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بصحبة الممثل الإسرائيلي إلياد كوهين، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقام الأخير بتقبيله على السجادة الحمراء، بينما قام «عمر» بالتقاط الفيديو على طريقة السيلفي. 

والمعروف أن الإسرائيلي، إلياد كوهين، مثلي جنسيًا، كحال حفيد عمر الشريف «عمر جونيور»، وظل الثنائي يترددان على عدة أماكن سويًا لفترة طويلة، لدرجة جعلت الكثير يظن أنهما تزوجا. 

حفيد عمر الشريف معروف بتصريحاته وأفعاله الجريئة لدرجة أنه كشف عن بعض العلاقات النسائية لجده "عمر الشريف" حيث قال إن حياة جده تسودها النزوات الجنسية خصوصا مع الممثلة باربرا سترايسند وكان جده يعتبر حظه سيئا فى لعبة الورق وهو ما اعتبره البعض نوعا من الإساءة لجده.
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