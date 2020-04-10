مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

مازدا 3 هاتشباك

جرت الامور كما اعدد لها العملاق الياباني لتصنيع السيارات مازدا فهي بالفعل تستحق ان تفوز بلقب افضل تصميم عالمي لانها صممت سيارة هاتش باك استثنائية تمزج بين القوة و الرياضية و هي السيارة









اعلنت امس لجنة جوائز سيارة العام العالمية WCA و هي جائزة يمنحها مجموعة دولية من صحفيي السيارات في العالم وتألفت لجنة التحكيم هذا العام من 86 صحفيًا من أكثر من 25 دولة مختلفة ان جائزة افضل تصميم عالمي من نصيب مازدا 3 هاتشباك .











وتعد مازدا 3 هاتشباك هي السيارة الثانية لشركة مازدا التي حازت على لقب سيارة العالم للعام، بعد فوز سيارة Mazda MX-5 بالجائزة في عام 2016.













مواصفات مازدا 3 هاتشباك





تأتي السيارة مازدا 3 هاتشباك بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 105 حصان بعزم دوران 143 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات و هذة الامكانيات تمكنها من التسارع من سرعة 0 الي سرعة 100 كم في الساعة خلال 10 ثواني .















سعر مازدا 3 هاتشباك





تأتي السيارة mazda 3 hatchback في مصر بسعر 386.900 جنية .



