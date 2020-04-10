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رياضة

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد ساديو مانى على طريقته الخاصة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
احتفل الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعيد ميلاد لاعبه السنغالي ساديو مانى والذي يتم اليوم عام الـ28. 

ونشر حساب الريدز مجموعة من أبرز الصور لماني مع الفريق معلقين عليها " مجموعة من أفضل الصور التي تجعلك تبتسم عيد ميلاد سعيد" .

ويعد ماني أحد أهم لاعبي نادي ليفربول خلال الفترة الأخيرة حيث ساهم في تتويج الفريق الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. 

وكان مانى انضم موسم 2016/2017 إلى صفوف الريدز قادما من نادي ساوثهامبتون وشارك مذ ذلك الوقت في 171 مباراة في كافة البطولات مسجلًا 77 هدف. 



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