بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد

شهد شارع عاطف السادات اليوم بمحافظة بورسعيد بدء أعمال تخطيط الشارع وذلك بعد أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة التى شهدها الشارع ، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.





يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء بالمحافظة وخاصة الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة .



