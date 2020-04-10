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محافظات

بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
شهد شارع عاطف السادات اليوم بمحافظة بورسعيد  بدء أعمال تخطيط الشارع وذلك بعد أعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة التى شهدها الشارع ، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية بمختلف الأحياء بالمحافظة وخاصة الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة .

بدأت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع عاطف السادات منذ حوالة أسبوعين ، بالتوازى مع اعمال الرصف ورفع كفاءة التى تشهدها عدد من شوارع بمختلف الأحياء ومنها شارع البترول حيث شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة مختلف الطرق بالمحافظة وخاصة الحيوية منها لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام إلى جانب الشكل الحضارى للمحافظة.
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
بدء أعمال تخطيط شارع عاطف السادات بـ بورسعيد
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