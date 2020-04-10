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فن

سارة درزاوى تنعى والد الفنان على ربيع

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:53 م
على ربيع وسارة
على ربيع وسارة
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محمد بدران
نعت الفنانة سارة درزاوى نجمة مسرح مصر والد زميلها الفنان على ربيع الذى وافته المنية مساء اليوم.

وكتبت سارة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" انا لله وانا اليه راجعون توفي الى رحمة الله تعالى والد أخويا على ربيع ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".


ويخوض الفنان على ربيع السباق الرمضانى  بمسلسل "وصل أمانة" بطولة، مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل  من إخراج معتز التوني.


 وخاض علي ربيع، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

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