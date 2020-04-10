بسبب المستحقات.. غضب بين لاعبي بترول أسيوط بالقسم الثانى





وأشار المصدر إلى أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ شهر فبراير الماضي وثلاث مكافآت، وطلبنا من مجلس إدارة النادي صرف المستحقات المالية المتأخرة لنا، لكن حتي هذه اللحظة ليس هناك أي استجابة".





واشار الى أن ادارة النادي ترفض بحجه عدم إعتماد اللائحة من الشباب والرياضة ،وأن اللاعبيين لهم أربعة أشهر سابقة عن التوقف ،وخاصة وأن التوقف لم يكن اختياريا بل لظروف عامة وليس للاعبيين اي سبب في توقف النشاط وفي هذا الوقت الذي تقف فيه كل الأندية مع لاعبيها ، يقف نادي بترول أسيوط ضد اللاعبيين بسبب عدم وضوح الرؤية من اتحاد الكرة .





وأختتم المصدر حديثه متسألا أين دور مجلس الادارة خاصة وان الحكومة توجه كل الأطراف للتعامل بمسؤولية مع العاملين بها ويهيب اللاعبين بمجلس ادارة النادي واتحاد الكرة وجالس ادارات الاندية الاخرى بمراعاة ظروف اللاعبين ،ومنهم المتزوج ومنهم من هو مسؤول عن الصرف علي أسرته واكثر ،واللاعبين الافارقة الذين لايجدوا ما يصرفونه واتجاههم لفسخ عقودهم بسبب عدم وقوف أحد معهم .





وأنهى بترول أسيوط المواجهات بالقسم الثانى قبل تعليق النشاط ، بالفوز علي فريق الألومنيوم الرياضي بهدف للاشئ بالجولة السابعة عشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.





يذكر أن فريق بترول أسيوط يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة .

أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط رفض عن ذكر اسمه، أن أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعبين مع النادي وصلت لأشدها بعد تأخر إدارة النادي في صرف المستحقات المالية عن الشهور الماضية.