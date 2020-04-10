وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام ويلغي تصريح الخطابة لآخر خالفا تعليمات غلق المساجد

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة إمام مسجد وخطيب مكافأة بدمياط .
قام الأول ويدعى عبد الهادي محمد عبد الهادي علي أبو النجا إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة أوقاف فارسكور – مديرية أوقاف دمياط بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر وتم تحرير محضر رقم 1483 لسنة 2020م إداري دمياط ضده ، أما الثاني ويدعى معاذ السيد عبد الباز خطيب مكافأة بأداء خطبة الجمعة وإمامة الناس لصلاة الجمعة في البدروم الخاص بمنزله وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده .
وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور :
ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان ، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني و أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع ، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة .