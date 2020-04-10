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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام ويلغي تصريح الخطابة لآخر خالفا تعليمات غلق المساجد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة إمام مسجد  وخطيب مكافأة بدمياط .   

قام الأول ويدعى عبد الهادي محمد عبد الهادي علي أبو النجا إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة أوقاف فارسكور – مديرية أوقاف دمياط بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر وتم تحرير محضر رقم 1483 لسنة 2020م إداري دمياط ضده  ، أما الثاني ويدعى معاذ السيد عبد الباز خطيب مكافأة بأداء خطبة الجمعة وإمامة الناس لصلاة الجمعة في البدروم الخاص بمنزله وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده . 
        
 وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.
  
وتؤكد وزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور  :
ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان ، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني  و أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع  ، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة .
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