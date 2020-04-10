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وائل سلوم: نحتاج سنوات لنتمكن من استبدال الطبيب التقليدي بابلكيشن

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
أكد وائل سلوم مدير الذكاء الاصطناعي لشركة مندل،  في حوار عبر سكايب من كاليفورنيا مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج «فنجان قهوة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أننا نحتاج لسنوات تصل لـ 30 عاما لتمكن من استبدال الطبيب التقليدي   بابلكيشن يمكن أن تقول له ما تعاني ويصف لك العلاج.

وأكد أن كل الدول تعاني من نقص في الأطباء والذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مفيدا في مساعدة الأطباء في عملهم.
 
فيما قال كريم عبد الجليل المدير التنفيذي لشركة مندل، إن يمكن أن تجري بحوث تطبيقية أيضا من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأكد المدير التنفيذي لشركة مندل، أن التعليم الطبي في مصر من أقوى الأنظمة في العالم، ومعظم الأطباء العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية خريجي جامعات مصرية، مشيرا إلى أن النظام التعليمي الذي يُدرس في كلية الطب بمصر يؤهلك لأعلى مستوى.

وتابع عبد الجليل، أنه في أزمة فيروس كورونا نعمل على الوصول لأسرع بروتوكول علاجي لمواجهة كورونا. 

وأنهى  كريم عبد الجليل المدير التنفيذي لشركة مندل، أن الربح يأتي في المرتبة الثانية والمرتبة الأولى إنقاذ المرضى.
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