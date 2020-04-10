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محافظات

منتخب السويس يُخضع مقر النادي لتصرف وزارة الصحة لمواجهة كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:39 م
منتخب السويس
منتخب السويس
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حسن غنيمة

قرر محمد أحمد هلال رئيس نادي منتخب السويس، إخضاع مقر النادي بمنطقة الملاحة تحت تصرف وزارة الصحة لإستخدامه في الحجر الصحي حال الحاجه اليه.


وقال كريم عبد المعين عضو مجلس النادي رئيس اللجنة الاعلامية، إن اعضاء النادي وجماهير السويس يثمنون الدور الكبير الذي تقوم به القياده المصرية والحكومة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لذلك كان من الواجب علي النادي وضع مقره تحت تصرف وزارة الصحة في حالة الاحتياج له كحجر صحي .


وأضاف أن مجلس الادارة واعضاء النادي علي استعداد تام لمشاركة فرق الحكومة في تعقيم المناطق السكنية من منطلق المسؤولية المجتمعية .


وطالب بضرورة قيام الاندية بوضع المقار تحت تصرف وزارة الصحة حتي انتهاء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .


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