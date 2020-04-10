مجانا ولمدة شهرين.. جوجل تتيح منصة الألعاب Stadia دون مقابل بسبب كورونا.. إليك كيفية الاشتراك

Stadia ، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في العديد من الدول، على التزام الحجر الصحي. أتاحت شركة جوجل Google الأمريكية، إصدارا مجانيا لخدمة بث الألعاب التابعة لها إستاديا، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في العديد من الدول، على التزام الحجر الصحي.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يبدأ استخدام خدمة بث الألعاب اعتبارا من اليوم، وخلال الـ 48 ساعة القادمة، ويمكن لأي شخص الاشترك في الخدمة بسهولة إذا كان لديه حساب Gmail





وسيحصل على شهرين مجانيين في النسخة الاحترافية من الخدمة Stadia Pro، مع وصول مجاني إلى 9 ألعاب، من بينها GRID، و Destiny 2: The Collection، و Thumper.





وقالت جوجل: "إن الحفاظ على التباعد الاجتماعي أمر حيوي، إلا أن البقاء في المنزل لفترات طويلة يمكن أن يكون صعبا وباعثا على الشعور بالعزل، ويمكن أن تكون ألعاب الفيديو وسيلة قيمة للاختلاط مع الأصدقاء والعائلة حين تتواجد في المنزل، لذلك نمنح اللاعبين في 14 دولة إمكانية الوصول المجاني إلى خدمة إستاديا لمدة شهرين".





وإن كان المستخدم مشتركا بالخدمة المدفوعة بالفعل، فلن تحصل الشركة رسوما خلال الشهرين القادمين، ويمكن للمستخدمين الجدد الاشتراك في خدمة إستاديا من خلال حساب البريد الإلكتروني Gmail ، ثم تنزيل التطبيق على نظامي التشغيل أندرويد وios.







