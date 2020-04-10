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تكنولوجيا

بسبب كورونا.. جوجل تعيد تسمية خدمة Hangouts Meet

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:00 ص
Meet
Meet
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل الأمريكية، إعادة تسمية خدمتها لمكالمات الفيديو Hangouts Meet، لتصبح Google Meet فقط، وذلك بعد اقبال المستخدمين على الخدمة بسبب انتشار فيروس كورونا

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، شهد تطبيق مؤتمرات الفيديو نموا هائلا بسبب انتشار الفيروس التاجي، حيث ازداد استخدام  Google Meet، حاليا بمقدار 25 ضعفا عما كان عليه في شهر يناير الماضي.

وقد كشفت جوجل في أواخر شهر مارس المنصرم، أن الخدمة Hangouts Meet تضم أكثر من مليوني مستخدم جديد يوميا.

وقامت شركة عملاق البحث الأمريكي بتحديث عددا من صفحات الدعم لتتضمن التسمية الجديدة للخدمة، ولا يزال شعار العلامة التجارية القديمة موجودة في تطبيق الهواتف الذكية.

وأكدت جوجل أنها غيرت اسم الخدمة رسميا، وأوضحت أن خدمة Meet جزءا مستقلا من مجموعة خدمات الأعمال G Suite، التي تتضمن علامات تجارية، مثل Gmail وDocs وSheets و Drive.
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