AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. أفضل سيارات لعام 2020 على رأسهم مازدا وكيا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

أصدر القائمون على مسابقة world car of the year  نتائج المسابقة العالمية والتي استعرضت أفضل السيارات المطروحة في الأسواق خلال هذا العام.


أكد القائمون على المسابقة أن سيارة kia  هي اكبر مركبات شركة كيا رباعية الدفع  والتي وصفها الخبراء بانها سيارة متكاملة من حيث المواصفات والسعر .


تتوفر هذه السيارة بعدة نسخ  تعمل بمحركات ديل بسعة 3.0 لتر وعزم 250 حصان وبمحركات بنزين 3.8 و 4.6 لتر


أما بالنسبة لأفضل سيارة مخصصة للقيادة داخل المدن فهي، من نصيب  Kia Soul EV، اما أفضل سيارة فاخرة جاءت لبورش وجائزة الأجمل كانت لمازدا .


وتعتبر تلك المسابقة  هي من أهم المسابقات التي تجري في الولايات المتحدة ومن اهم المسابقات الدولية السنوية لتصنيف السيارات.


كما يشارك فيها عدد من الفنانيين الخبراء والصحفيين من مختلف البلدان حول العالم .

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

سعر ومواصفات مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

أفخم سيارة في العالم كراسيها تعمل بنظام التدليك ..فيديو

مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

ترشيحاتنا

الكويت تستعد لترحيل 6700 مصري

أكثر من 49 ألف فحص.. 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين (انخفاض)

الأوقاف: مصطفى العدوى لم يخطب الجمعة اليوم والفيديو المتداول مفبرك

الصحة العالمية تكشف وضع مصر مع زيادات حالات كورونا.. فيديو

ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما التوقيت المثالي لاستخدام أجهزة التنفس لمصاب كورونا

لولي وشراشيب.. هبة مجدي تبهر متابعيها بإطلالة سوداء.. شاهد

أم توجه تحذيرا بعد إصابة طفليها بفيروس كورونا من مصدر مجهول