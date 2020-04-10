شاهد .. أفضل سيارات لعام 2020 على رأسهم مازدا وكيا

أصدر القائمون على مسابقة world car of the year نتائج المسابقة العالمية والتي استعرضت أفضل السيارات المطروحة في الأسواق خلال هذا العام.





أكد القائمون على المسابقة أن سيارة kia هي اكبر مركبات شركة كيا رباعية الدفع والتي وصفها الخبراء بانها سيارة متكاملة من حيث المواصفات والسعر .





تتوفر هذه السيارة بعدة نسخ تعمل بمحركات ديل بسعة 3.0 لتر وعزم 250 حصان وبمحركات بنزين 3.8 و 4.6 لتر





أما بالنسبة لأفضل سيارة مخصصة للقيادة داخل المدن فهي، من نصيب Kia Soul EV، اما أفضل سيارة فاخرة جاءت لبورش وجائزة الأجمل كانت لمازدا .





وتعتبر تلك المسابقة هي من أهم المسابقات التي تجري في الولايات المتحدة ومن اهم المسابقات الدولية السنوية لتصنيف السيارات.





كما يشارك فيها عدد من الفنانيين الخبراء والصحفيين من مختلف البلدان حول العالم .