الصحة العالمية تكشف وضع مصر مع زيادات حالات كورونا.. فيديو

كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات فيروس كورونا عالميًا.





وقالت "مها طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" إن الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر ازدياد بشكل يومي بنسبة من 80 الي 100 حالة ، ولم يحدث زيادة مرتفعة كما حدث في بعض الدول.





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وأضافت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، أن مصر اتخذت إجراءات وتدخلات وقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا وحصار المرض وأهمها حظر الحركة ومنع التجمعات، مؤكدة أن الوضع في مصر مازال مطمئنا.