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5 أدوية.. تعرف على موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات فيروس كورونا عالميًا.

وقالت "مها طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، إن هناك تجارب عالمية بشأن العلاجات والأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا، موضحة أن الأدوية تمر بمراحل مختلفة والاعتماد سيكون خلال الأشهر القادمة.

وأضافت المستشار الإقليمى لمكافحة العدوى لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 5 أنواع من الأدوية تستخدمها منظمة الصحة العالمية لعلاج حالات المصابين بفيروس كورونا لحين الوصول لدواء مخصص للفيروس.

وأوضحت أن الدواء الجديد الخاص لعلاج فيروس كورونا يأخذ وقتا طويلا ليس أقل من 10 أشهر، مشيرة  إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية واجراءات الحكومة ليس في مكانها الصحيح، والوضع الوبائي مختلف .
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