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رياضة

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، ثبوت إصابة أسطورة النادي وأحد أفضل لاعبيه على مر التاريخ كيني دالجليش ، بفيروس كورونا.

ونشر النادي الإنجليزي بيانًا أكد فيه أن نتيجة التحليل الذي خضع له دالجليش للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، ليتم الإعلان عن إصابته.

وأكد النادي أنه لم تظهر أي أعراض للفيروس على دالجليش، لكنه سيخضع للعناية الطبية، متمنيًا السلامة له في رحلته مع المرض.

ولعب دالجليش لليفربول 502 مباراة سجل فيهم 169 هدفًا، وحقق 7 بطولات دوري إنجليزي، و3 بطولات لدوري أبطال أوروبا.

وكان الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.
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