إنجى المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

هنأت إنجي المقدم، الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 أبريل.

ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الاردنية صبا مبارك فهي من مواليد برج الحمل،وتكمل اليوم عامها الـ44.





حصلت صبا مبارك على شهادة البكالوريوس في المسرح من «جامعة اليرموك» في إربد عام 2001، بدأت الأرتباط بالفن عن طريقة والدتها الفنانة «حنان الاغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» وكان مسلسل قمر وسحر بعام 1998 أولى خطواتها في التمثيل، وتعد حاليًا من نجمات الصف الأول في الدراما العربية بسبب قيامها العديد من البطولات التلفزيونية.



