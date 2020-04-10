إنجى المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

هنأت إنجي المقدم، الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 أبريل.
ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".
هنأت إنجي المقدم، الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 أبريل.
ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".
View this post on Instagram
Happiest Birthday Sabsouba .. May you always stay safe, happy and successful with your family and loved ones. 🥳❤🤗
A post shared by Injy El Mokkaddem (@injyelmokkaddem) on