AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجى المقدم تهنئ صبا مبارك بعيد ميلادها

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:28 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

هنأت إنجي المقدم، الأردنية صبا مبارك بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 أبريل.

ونشرت إنجي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة صبصوبا، بتمنى لكي السعادة دايمًا ونجاحًا مع أسرتك وأحبابك".

ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الاردنية صبا مبارك فهي من مواليد برج الحمل،وتكمل اليوم عامها الـ44.

حصلت صبا مبارك على شهادة البكالوريوس في المسرح من «جامعة اليرموك» في إربد عام 2001، بدأت الأرتباط بالفن عن طريقة والدتها الفنانة «حنان الاغا» وخالتها الممثلة «هيفاء الآغا» وكان مسلسل قمر وسحر بعام 1998 أولى خطواتها في التمثيل، وتعد حاليًا من نجمات الصف الأول في الدراما العربية بسبب قيامها العديد من البطولات التلفزيونية.

تزوجت من المخرج التونسي شوقي الماجري وأنجبا في عام 2004 ابن واحد سمي «عمار»، ثم انفصلا عن بعضهما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الفورير .. إنجي المقدم توجه رسالة رومانسية على إنستجرام

الحياة قصيرة.. إنجي المقدم توجه رسالة لجمهورها

إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد آسر ياسين

على طريقتها الخاصة.. إنجى المقدم تحتفل بعيد ميلاد احمد السقا

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر صبا مبارك الحقيقي وزوجها السابق

جرأة وأناقة.. 20 صورة تكشف إطلالات صبا مبارك فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

السم الأبيض .. الملح والسكر الزائد يسببان كورونا

ما مصير ماء زمزم بعد خلو الحرمين الشريفين من الزوّار بسبب كورونا؟

هل محمد صلاح يشجع الزمالك ؟.. نجم المقاولون يكشف ..فيديو

تحسم الجدل.. الأوقاف تكشف موعد فتح المساجد وموقف صلاة التراويح فى رمضان

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

اضغط هنا.. قوالب جاهزة لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة

مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

تعرف على موعد انطلاق وسعر نيسان فرونتير 2021.. صور