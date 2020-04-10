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أحمد موسى: مراكز الأبحاث فى مصر تسعى لصنع عقار لعلاج فيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الإعلامى أحمد موسى إن مراكز الأبحاث العالمية تتسابق للوصول إلى عقار لعلاج فيروس كورونا، بما فيها مراكز الأبحاث فى مصر.

 

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على "مسئوليتى"المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حسب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن مصر تستورد عينات من دواء ما قد يكون عقار لفيروس كورونا.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.


وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن  30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.


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