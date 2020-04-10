تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية المعاونة، لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، من خلال استخدام وسائل ومعدات حديثة للتطهير والتعقيم.





وفى إطار ذلك واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن اليوم عملها فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكافة المدن والقرى والمحلات والمنشآت من خلال الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة، وكذلك أطقم التطهير المحمولة، وذلك بدءً من فترة حظر انتقال المواطنين لضمان عدم تعطل حركة المرور وكذا خلو الشوارع من المواطنين والسيارات.





وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بأعمال رش وتعقيم شوارع ومناطق المركز والمدينة ذلك فى إطار الحملات اليومية والدورية التي تقوم بها المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة اليوم مناطق المحطة ومسجد التوبة وشوارع السوسي و الصاغة و23 يوليو.



وشهدت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حملات مكبرة لتعقييم وتطهير الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل ومواقف مواقف السيارات بالكامل، نظرا لتوافد المواطنين عليها من كل مكان، حيث من المقرر أن تستمر أعمالها خلال الفترة القادمة تباعًا خلال فترة الحظر .





ويأتى ذلك فى إطار كافة التدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، من خلال استخدام كافة مواد التعقيم اللازمة لذلك.



