AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:48 م
تطهير وتعقيم جماعى
تطهير وتعقيم جماعى للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية المعاونة، لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، من خلال استخدام وسائل ومعدات حديثة للتطهير والتعقيم.

وفى إطار ذلك واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن اليوم عملها فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لكافة المدن والقرى والمحلات والمنشآت من خلال الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة، وكذلك أطقم التطهير المحمولة، وذلك بدءً من فترة حظر انتقال المواطنين لضمان عدم تعطل حركة المرور وكذا خلو الشوارع من المواطنين والسيارات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بأعمال رش وتعقيم شوارع ومناطق المركز والمدينة ذلك فى إطار الحملات اليومية والدورية التي تقوم بها المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة اليوم مناطق المحطة ومسجد التوبة وشوارع السوسي و الصاغة و23 يوليو.

وشهدت جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حملات مكبرة لتعقييم وتطهير الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل ومواقف مواقف السيارات بالكامل، نظرا لتوافد المواطنين عليها من كل مكان، حيث من المقرر أن تستمر أعمالها خلال الفترة القادمة تباعًا خلال فترة الحظر .

ويأتى ذلك فى إطار كافة التدابير الإحترازية للحد من إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، من خلال استخدام كافة مواد التعقيم اللازمة لذلك.

تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
تطهير وتعقيم جماعي للشوارع والميادين والمنازل بالبحيرة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمان شباب البحيرة يشارك فى حملة للتعقيم والتوعية بمخاطر فيروس كورونا ..صور

استمرار أعمال تطهير الشوارع وواجهات المنازل بالقليوبية.. صور

بسبب كورونا.. تقديم الاستشارات الطبية عبر واتساب مجانا أثناء الحظر في سيناء

محافظ الشرقية يشيد بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطهير والتعقيم

حملات تطهير وتعقيم لحي شبرا والشوارع المتفرعة بدمنهور ..صور

تكثيف أعمال الرش والتطهير في شوارع المنيا

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب .. شاهد

جريمة في الحظر.. مجهول يقتحم منزل فتاة ويغتصبها ويقتلها في غياب أمها

بعد بيان وزارة الصحة.. تعليق مثير لأحمد موسى على تطورات كورونا في مصر

رشوة جنسية.. نجمة شهيرة تكشف واقعة تحرش منتج فني بها

الإسماعيلي يصدم الزمالك ويرفض الصفقات التبادلية.. تفاصيل

عداد كورونا في مصر.. 1794 إصابة.. و384 متعافيًا.. و135 وفاة

AdvertisementS

ممنوع الدخول والخروج.. شبرا الخيمة تحت العزل بسبب كورونا.. ماذا يحدث؟

لماذا قررت الحكومة خفض أسعار البنزين ربع جنيه/اللتر؟ البترول تجيب

بداية من غدٍ.. البترول تعلن الأسعار الجديدة للبنزين "انخفاض 25 قرشا"

صدمة.. إصابة أسطورة ليفربول بفيروس كورونا

الصحة السودانية: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا المستجد" بالبلاد

أنا مسيحية واللى مش عاجبو ما يتبعني .. اليسا تثير الجدل بأحدث تغريداتها

الصحة العالمية تحذر من التسرع في رفع الحظر تفاديا لانتشار كورونا .. شاهد

السيسي يقف بسيارته فوق كوبري تحت الإنشاء ويوبخ مسئولا بسبب كمامات العمال.. فيديو

السعودية تعلن خفض أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة: ٩٢ بـ 7.50 جنيه و٨٠ بـ 6.25 للتر بداية من غدٍ

أبو العينين: النظام العالمي الجديد يتشكل على وقع تكنولوجيا الـ 5G ومصر تحتاج طفرة في الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي وثورة صناعية رابعة و "مبادرات سخية" من رجال الأعمال

بعد إنقاذ حياة إيطالي.. مفاجأة في تحليل كورونا لراكبين بـ سفينة سياحية بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتبعيها فورا.. 4 أشياء غير متوقعة للحصول على البطاطس المقرمشة

مكشوف من الظهر.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

تعرف على موعد انطلاق وسعر نيسان فرونتير 2021.. صور