بسمة وهبة تبكي على الهواء أثناء سماعها دعاء الشيخ محمود هلال.. فيديو

بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء مباشرة، أثناء دعاء الشيخ محمود هلال، المنشد الديني.





وتأثرت بسمة وهبة ، في برنامج "كل يوم" على فضائية "أون"، بدعاء المنشد الديني، مؤكدة أن جمال صوته يحبس الأنفاس.





وقال الشيخ محمود هلال، إن مصر فيها عزوبة صوت تختلف عن أي صوت في العالم، فصوت المصري مميز دائما وله طابع خاص .





وأبهر المنشد الدينى محمود هلال، الجميع خلال الحلقة، وقام بإنشاد ناجاك قلبي، و"سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه".





وأوضح أن الإنشاد ينقسم للتواشيح الدينية والابتهال الدينى، والأغنية الدينية، مشيرًا إلى أن التواشيح الدينية من أصعب ما الالوان في المزيكا عمومًا، وهو ما تربى عليه محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم.





أغرب موقف للمنشد محمود هلال في بداية مشواره

روى المنشد الديني، محمود هلال، أول مصري يحصل على جائزة منشد الشارقة، أغرب قصة تعرض لها، حيث كان في مأزق شديد في أول ظهور له على الهواء في التليفزيون المصري في الاحتفال بالهجرة النبوية بحضور وزير الأوقاف، وكان من المفترض أن يختتم الاحتفال بالابتهالات.





وقال "هلال"، في ندوة بموقع "صدى البلد"، إنه خرج من البيت الساعة الرابعة عصرًا، ووجد زحامًا شديدًا على الطريق الدائري حتى تأخر على الموعد بنسبة كبيرة، وكان هذا التأخر سيتسبب له في مشكلة واحتمالية عدم استمراره في التليفزيون أو الظهور بعد ذلك.





وتابع: "كنت على تواصل مع المخرج وأحاول اختصار الطريق لأصل بسرعة قبل انتهاء الاحتفال وألحق بالفقرة الأخيرة حتى فصل بينى وانتهاء الحفل حوالي ربع ساعة، وخطرت ببالي فكرة طلب الموتوسيكل بالتطبيقات الذكية الجديدة، وبالفعل تم، وركنت السيارة وركبت الموتوسيكل، ولحقت الاحتفال على آخر ثانية، وارتديت العباءة ودخلت لإلقاء الابتهالات فورًا، ونجوت من هذا المأزق الشديد".



