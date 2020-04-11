نصف مليون مصاب بفيروس كورونا في أمريكا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت نصف مليون شخص.
وأفادت جامعة جونكز هوبكنز الأمريكية بوفاة 2108 أشخاص بسبب فيروس كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة.
ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء كورونا، الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لكبح انتشاره.
وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ 100 ألف في معركة البشرية مع هذا الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و600 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 370 ألف حالة.