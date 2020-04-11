أمريكا ترسل شحنة مساعدات إنسانية وطبية لإيطاليا بسبب كورونا

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، قرارًا بتوجيه مساعدات إنسانية وطبية إلى السلطات الإيطالية لمساعدتها في أزمة تفشي فيروس كورونا.





ومساء أمس، سجلت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، انخفاضا طفيفا، إذ فقد 570 شخصا حياتهم بالوباء، الجمعة، مقارنة مع 610 وفاة في اليوم السابق.





كما انخفضت قليلا أعداد الحالات الجديدة، التي بلغت 3951 حالة من 4204 في اليوم السابق، وقالت هيئة الحماية المدنية، إن أعداد الوفيات منذ تفشي وباء "كوفيد-19" في 21 فبراير بـإيطاليا، ارتفعت إلى 18849 شخصا، وهو المعدل الأعلى في العالم.





وقفزت أعداد الحالات المؤكدة رسميا بفيروس كورونا إلى 147577 شخصا، بما يمثل ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.



