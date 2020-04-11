موعد جديد محتمل لمباريات ملحق يورو 2020.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن موعد جديد محتمل لخوض مباريات الملحق (البلاي أوف) ليورو 2020، والتي لم تحدد بسبب توقف النشاط في ظل تفشي وباء كورونا.





ومن المرجح أن تجري مباريات الملحق (البلاي أوف) ليورو 2020 في أكتوبر ونوفمبر، حتى لو كانت خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري.





وتوضح صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن بعض الدول الـ 16 التي تتنافس على المراكز الأربعة الأخيرة في نهائيات اليورو لا تريد أن تكون أول منتخب يخوض مباراته بعد استئناف النشاط المتوقف بسبب فيروس كورونا.





في هذه الحالة، يعمل الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة، بما في ذلك اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، على خوض مباريات الملحق في أكتوبر ونوفمبر.





الفرق الـ 16 التي تتنتافس على المقاعد الأربعة الأخيرة هي:





(الفائز من جوروجيا * بيلاروسيا) يلاقي الفائز من (مقدونيا * كوسوفو)،





(الفائز من اسكتلندا* الكيان الصهيوني) يلاقي الفائز من (النرويج* صربيا).





(الفائز من البوسنة * أيرلندا الشمالية) يلاقي الفائز من (جمهورية أيرلندا * سلوفاكيا).





(الفائز من أيسلندا * رومانيا) يلاقي الفائز من ( بلغاريا * المجر).



