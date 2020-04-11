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أخبار العالم

كندا تواجه زحف كورونا.. ارتفاع عدد المصابين إلى 22 ألفا والوفيات لـ 569

السبت 11/أبريل/2020 - 08:56 ص
كندا تواجه زحف كورونا
كندا تواجه زحف كورونا
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على صالح
أعلت وزارة الصحة الكندية في تحديثها اليومي حول انتشار فيروس كورونا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد ارتفع بنحو 1400 ليصل إلى أكثر من 22 ألف مريض، بينما زادت بمعدل 60 حالة وفاة إضافية العدد الإجمالي إلى 569.


وتم تسجيل ما يزيد قليلًا عن نصف الحالات، أكثر من 11600 حالة، في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، حيث يبلغ عدد أونتاريو أكثر من 6200 حالة.


ومع ذلك ، فإن عدد الوفيات في المقاطعتين متساوٍ تقريبًا ، حيث خسرت كيبيك 241 مريضًا بسبب COVID-19 وأونتاريو ، 222.


لم تسجل منطقة نونافوت الشمالية ذات الكثافة السكانية المنخفضة حالة إصابة واحدة ، حيث إن معظم المجتمعات هناك سكان من الأمم الأولى مع وصول محدود للطرق إلى بقية القارة.
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