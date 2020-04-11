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منوعات

ظاهرة مرعبة.. سقوط الطيور من السماء موتى ..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في ظاهرة غريبة ومشهد مأساوي تتساقط الطيور من السماء على الأرض وهي تتألم وتصرخ من الألم حتى الموت وامتلأت أفواهها بالدماء وحول الرقبة وكأنها قد نُحرت بسكين، حتى تفارق الحياة على أرض أستراليا.  

نفق ما يصل إلى 60 طائرًا في حالة تسمم مشتبه به بعد "السقوط من السماء" المغطاة بالدم، حيث تم العثور على الطيور ومعظمها من ببغاء كورولا المحمية في جنوب أستراليا عندما سقطت من الأشجار ومن السماء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتم نقلها إلى اثنين من الأطباء البيطريين ولكن من 60 طائرًا تم اكتشافها في One Tree Hill بمنطقة أديلايد نفقت 58، بينما ظل 2 في حالة غير مستقرة حتى ماتا أيضًا.

وقالت "سارة كينج" مؤسّسة كاسبر لطيور الإنقاذ، إن مشهد الطيور ملقاة على الأرض كان أقرب لفيلم رعب، موضحة "لم تكن الطيور قادرة على الطيران، وكانت مستلقاة على الأرض، وهي تنتحب من الألم، وبعض الطيور تنزف من فمها".

كما رجحت "كينج" أن هذه الظاهرة تعود إلى التسمم، فتقول "هذا جعلنا نفكر على الفور في التسمم ، الذي رأيناه من قبل"، وتعتقد أن نوع السم المستخدم تسبب في موت بطيء مروع أبقى الطيور في حالة من الألم لأسابيع.

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