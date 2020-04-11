حمد الله: تتويج الهلال بالدوي السعودي ظلم





وكان الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري السعودي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





وقال حمد الله في تصريحات صحفية:" لا أرى أن منح الهلال لقب الدوري السعودي حال تم إلغاء المسابقة عدلا، من الممكن أن يفوز صاحب المركز الثاني أو الثالث أو الرابع باللقب، حال تم استكمال المسابقة، أرى أن الأمر سيكون ظالما لبعض الفرق".





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط، عن النصر صاحب المركز الثاني.





يذكر أن الاتحاد السعود حدد شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعودة مسابقة الدوري.

أكد عبدالرازق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي، رفضه منح لقب الدوري السعودي، لفريق الهلال، حال تم إلغاء الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا.