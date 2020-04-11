الجالية اليونانية بمصر تتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة فيروس كورونا

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رغبة الجالية اليونانية في مصر للمشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قامت الجالية بالتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ مئتي ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر أفريقيا.





من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





كما أشادت وزيرة الهجرة بالروابط التاريخية والإرث الثقافي المشترك بين الشعبين المصري واليوناني، وأكدت أن مصر هي الوطن الثاني للجالية اليونانية، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من تعزيز دور الجاليات، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقتها الوزارة في أبريل 2018 وكانت الأولى من نوعها على مستوى العالم للاحتفاء بالجاليتين اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش على أرض مصر في الماضي.





من جانبها، ثمنت البطريركية اليونانية بالإسكندرية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك جهود الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة تفشي هذا الوباء العالمي.





وقالت البطريركية إن التبرع بمبلغ مائتي ألف جنيه لصندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات، المتمثلة الآن في انتشار فيروس كورونا، جاء لمساندة جهود الدولة المصرية في محاربة هذا الوباء، بما يتضمن ذلك رعاية المرضى، وشراء معدات طبية ومستلزمات تمريض وأدوات تطهير وتعقيم.





كما صرحت الجالية اليونانية بأن هذا التبرع إنما هو تظاهرة في حب مصر والشعب المصري، وإيمانًا بقدرة المصريين على تجاوز جميع الصعاب والتحديات، مشيدين بالدور الإنساني العظيم الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عدة دول، وتحديدا إيطاليا، بإرسال مساعدات ومستلزمات طبية مختلفة.





هذا وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لجميع المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة، التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق «تحيا مصر» المخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم«037037» للحساب في جميع البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق: ‬https://tahyamisrfund.org/participate/bankintegration/