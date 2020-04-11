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حوادث

النيابة الإدارية: إنشاء نيابة 6 أكتوبر قسم ثان للتيسير على المواطنين

السبت 11/أبريل/2020 - 10:23 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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جودت عيد
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۲۰ بإنشاء نيابة 6 أكتوبر قسم ثانٍ، مع تعديل مسمى نیابة 6 أكتوبر الحالية لتصبح 6 أكتوبر القسم الأول، في إطار للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصًا على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال المستشار  محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن القرار يبدأ العمل به 15 أبريل الجاري.

وأضاف أنه من المقرر أن تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الأول بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والأزهر والعدل والداخلية والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية.

على أن تختص نيابة 6 أكتوبر القسم الثاني المستحدثة بالعاملين بكافة القطاعات الكائنة بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات البحرية الذين لا تختص بهم نيابة 6 أكتوبر القسم الأول، ويكون مقرها بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

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