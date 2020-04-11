AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جهز نفسك.. المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

السبت 11/أبريل/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المستندات التي يجب توافرها للتقديم بطلب توصيل التيار للمبانى العشوائية والمخالفة من خلال العداد الكودى، المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى، وهى كالآتى:

 

1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة .

3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيها.

5- يتم تحديد سعر العداد الكودى  وفقا للموقع "قرية أو مدينة" والمساحة.



وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة  الكهرباء، إنه تتم دراسة فكرة التقديم لطلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع  للمبانى المخالفة والعشوائية عبر الإنترنت لمنع الزحام داخل شركات توزيع الكهرباء، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى مواجهة  انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "حمزة"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الآلية التى سيتم تنفيذها فى تلقى الطلبات او موعد التقديم ، ولكن هناك اجتماعات تجرى بين مسئولى الشركة القابضة لبحث الآلية وتحديد الموعد قريبا ، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لشركات توزيع الكهرباء بالتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة تيار .

وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، وإما تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد، أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة : إلغاء نظام ممارسة الكهرباء واستبداله بنظام العداد الكودي .. تفاصيل

11 موافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ..أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة.. 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بالروبيكي .. توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى .. ومنحة بـ 450 مليون دولار

تيسيرات مذهلة.. القواعد الجديدة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

لما كورونا تخلص.. التقديم لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والعشوائيات.. التقسيط على سنتين وإلغاء غرفة المحولات ولا يشترط العقار كاملا.. أبرز التسهيلات

وزارة الكهرباء تلغي نظام الممارسة وتستبدله بالعدادات الكودية .. تفاصيل

خوفا من كورونا.. الكهرباء: ندرس تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة عن طريق الإنترنت

ترشيحاتنا

خبر صادم.. الحياة لن تعود لطبيعتها قبل عام بسبب كورونا

حمادة صدقي: شعرت بالحزن من طريقة التعامل مع حسن شحاتة عقب إقالة أجيري

حسين الشحات يغني بنت الجيران في البلكونة بمشاركة جيرانه.. فيديو

إزاي تعمل مشروع البحث؟.. للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي ..فيديو

من فاتته صلاة الفجر بسبب النوم.. علي جمعة: حرام في هذه الحالة فقط

بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ فيروس كورونا بـ 990 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجنيه واحد.. طريقة تحضير التونر في دقائق

أسعار مرسيدس mercedes من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بعد تصريحاتها المثيرة.. شاهد.. إطلالات عرضت إليسا للانتقاد أيضا