جهز نفسك.. المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي للمباني المخالفة

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر بعض المستندات التي يجب توافرها للتقديم بطلب توصيل التيار للمبانى العشوائية والمخالفة من خلال العداد الكودى، المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودى، وهى كالآتى:









1- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.





2- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة .





3- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.





4- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيها.





5- يتم تحديد سعر العداد الكودى وفقا للموقع "قرية أو مدينة" والمساحة.













وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إنه تتم دراسة فكرة التقديم لطلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة والعشوائية عبر الإنترنت لمنع الزحام داخل شركات توزيع الكهرباء، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "حمزة"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الآلية التى سيتم تنفيذها فى تلقى الطلبات او موعد التقديم ، ولكن هناك اجتماعات تجرى بين مسئولى الشركة القابضة لبحث الآلية وتحديد الموعد قريبا ، لافتا إلى أنه لن يتم السماح لشركات توزيع الكهرباء بالتعامل مع المخالفين بنظام الممارسة وهو عبارة عن محضر سرقة تيار .





وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.





كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، وإما تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.



