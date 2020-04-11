شاهد.. معارك في الشوارع التركية على الخبز بعد إعلان حظر التجول بسبب كورونا

تداول ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر زحامًا شديدًا من أجل شراء الخبز في تركيا؛ بعد إعلان حظر التجوال في عدد من الولايات التركية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

Clashes in Turkey, #Istanbul over bread and food!

With the the travel ban in Turkey, some citizens have lined up in front of shops and stores to get bread and food. #COVID19 #coronavirus #COVID__19 #COVID19 #Covid_19 pic.twitter.com/zMu4k6e3zh https://t.co/DgSR5xiPiS — 😷Jade & David for a Better Australia (@PerthWAustralia) April 11, 2020

ويظهر في الفيديو زحام شديد على المخابز، ومشاجرات عنيفة بين الأشخاص بسبب الحصول على الخبز، الذي ارتفعت اسعاره بعد القرارات التركية.





وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1006.





كما أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 4747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وأعلنت تركيا أمس فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة يومين اعتبارا من الليلة في 31 مدينة.







