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أخبار العالم

شاهد.. معارك في الشوارع التركية على الخبز بعد إعلان حظر التجول بسبب كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تداول ناشطون أتراك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر زحامًا شديدًا من أجل شراء الخبز في تركيا؛ بعد إعلان حظر التجوال في عدد من الولايات التركية على خلفية تفشي فيروس كورونا.
ويظهر في الفيديو زحام شديد على المخابز، ومشاجرات عنيفة بين الأشخاص بسبب الحصول على الخبز، الذي ارتفعت اسعاره بعد القرارات التركية.

وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1006.

كما أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 4747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت تركيا أمس فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة يومين اعتبارا من الليلة في 31 مدينة.  


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