شبح الإيقاف يطارد جهاد جريشة بسبب إبراهيم نور الدين.. تفاصيل

يواجه الحكم الدولى جهاد جريشة عقوبة الإيقاف من قبل اتحاد الكرة فى حال عدم مثوله للتحقيق غدا "الأحد" فى مقر الجبلاية بالجزيرة بعد استدعائه للمرة الثانية للإدلاء بأقواله فى الشكاوى المتبادلة بينه وبين زميله إبراهيم نورالدين.





كان المستشار محمد الماشطة فى إدارة الشئون القانونية باتحاد الكرة ارسل طلب استدعاء جديد إلى الحكم الدولى جهاد جريشة للمثول للتحقيق غدا الأحد فى مقر للجبلاية بالجزيرة للاستماع إلى أقواله بعد تغيبه فى المرة الأولى وعدم حضوره الى التحقيق فى حين حضر زميله إبراهيم وأدلى بأقواله.



ومن المقرر توقيع عقوبة الإيقاف بحق جهاد جريشة من قبل إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة حال عدم حضوره غدا الاحد والخضوع الى التحقيق وذلك وفقا للوائح المعمول بها داخل الجبلاية.





ورفض الحكم الدولى جهاد جريشة الصلح مع زميله إبراهيم نورالدين والتنازل عن الشكوى التى تقدم بها ضده فى اتحاد الكرة مؤخرا.





ويرى جهاد جريشة أنه تعرض للظلم فى ملف القائمة الدولية للحكام بعد تراجعه فى الترتيب من المركز الأول للثالث وعدم أحقية ابراهيم نورالدين فى تصدر الترتيب وسلوكه أساليب غير رياضية للوصول إلى ذلك وفقا للشكوى التى تقدم بها.





من جانبه رفع الحكم الدولى إبراهيم نورالدين شعار عايز حقى وتمسك بالمضى قدما في استكمال التحقيقات من جانب إدارة الشؤون القانونية فى اتحاد الكرة بالشكوى التى تقدم بها زميله ضده للرد عليها ودرأ أية شبهات طالته فى عمله بهيئة البترول أو المجال التحكيمي.





يذكر أن مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن تفاصيل جديدة حول التحقيق الذى خضع له الحكم الدولى إبراهيم نور الدين من قبل المستشار محمد الماشطة، بالشئون القانونية للجبلاية، بشأن شكوى زميله جهاد جريشة ضده.





وقال المصدر ذاته إن إبراهيم نور الدين أثناء خضوعه للتحقيق الثلاثاء الماضي رفض حفظ التحقيق من جانب محمد الماشطة، المستشار القانونى للجبلاية، فى الشكوى التى تقدم بها جهاد جريشة ضده بعدما قدم مذكرة وافية بالرد على اتهامات جهاد جريشة وساهمت فى تقوية موقفه القانوني.





وأضاف: "قدم إبراهيم نور الدين شكوى جديدة ضد جهاد جريشة وطالب الشئون القانونية بإجراء تحقيق فى اتهامات جهاد جريشة له بأنه يتعامل بسلوك غير رياضي وأيضا فى عمله ما جعل نور الدين يحضر شهادة حسن سير وسلوك من الهيئة".





وتابع: "كما رد نور الدين على اعتراض جريشة على كونه نمبر وان فى ترتيب القائمة الدولية للحكام وقدم التقديرات الفنية الصادرة من جانب لجنة الحكام التى جعلته يكون أفضل حكم ويتقدم فى الترتيب بالقائمة الدولية الحكام، فضلا عن كونه لم يتم مجاملته فى ذلك".



