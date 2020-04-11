رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السبت، بزيارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عددًا من المشروعات المقامة فيها، ورافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.









وحرص رئيس الوزراء على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث خضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات.









وخلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المختص بتصنیع الملابس الجاھزة للمدارس.









واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م ٢، ويقوم المصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریة بلغت ملیون دولار.





