شاهد.. استمرار حملة مواجهة فيروس كورونا بمطروح

استمرت لليوم الثاني حملة التطهير والنظافة الشاملة التى أطلقها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح امس الجمعة ولمدة يومين بجميع مدن المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.





شارك رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية في أعمال الرش والتطهير بعدد من المناطق والمواقع والمنشآت العامة والحكومية بمدينة مرسى مطروح (السوق _ شارع التهريب موقف السيارات وغيرها ) وكذلك بمدينة براني فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح ضد فيروس كورونا.





كما شهدت مدينة مرسي مطروح رش المياه المعقمة بالكلور في شوارع علم الروم والواصلة للكورنيش مع استمرار أعمال النظافة والرش والتطهير في معظم مناطق المدينة مع استمرار لأعمال الرش والتطهير بالمياه المعالجة بالكلور إلى جميع المناطق.





كما تم بجميع مدن محافظة مطروح تكثيف أعمال النظافة والتطهير واصطفاف جميع الجهات المشاركة تحت إشراف رؤساء المدن الثمانية بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه مطروح والحماية المدنية والشئون الصحية العلمين والقوات المسلحة .



