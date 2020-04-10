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محافظات

مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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ايمن محمود
شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، طابور اصطفاف وعرض لجميع الجهات المشاركة في أعمال الرش والتطهير لمواجهة فيروس كورونا. 

وأكد المحافظ أن اصطفاف المعدات يأتي استعدادا لانطلاق حملة تطهير شاملة خلال يومى الجمعة والسبت  بجميع  مراكز ومدن المحافظة  ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن جميع المدن  استعدت  أيضا بطابور اصطفاف لأعمال التطهير  وبجميع المعدات من مواتير الرش ومواد التطهير،  بالتعاون والحماية المدنية ومديريات  الصحة والزراعة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإضافة إلى الشباب المتطوعين.

وقدم الشكر لجميع الجهات المشاركة من القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية ومجلس مدينة مرسي مطروح.

ووجه المحافظ  بانطلاق معدات طابور الاصطفاف في حملة رش وتطهير بشوارع مدينة مرسي مطروح  وكذلك بقري شرق وغرب المدينة.


التنمية تتحدى كورونا.. مياه مطروح تشغل 4 محطات تحلية جديدة
https://www.elbalad.news/4265430
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
مطروح تطلق حملة لرش وتعقيم المدن لمكافحة فيروس كورونا.. فيديو
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