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رياضة

بسبب لاعب.. مواجهة نارية بين رئيس توتنهام ومورينيو

السبت 11/أبريل/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في التعاقد مع ظهير نادي بنفيكا البرتغالي أليكس جيرمالدو، خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة. 

ونوهت إلى أنه من الواضح أن "مورينيو" سيدخل في صراع مع مالك نادي توتنهام، دانيال ليفي، لإقناعه بكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي يبلغ حوالي 30 مليون يورو، وتيبقى في عقده مع العملاق البرتغالي 3 سنوات أخرى.

ويرى "ليفي" أن قيمة كسر الشرط الجزائي للاعب صاحب الـ24 عاما مبالغ فيها بعض الشيء؛ مما قد يعطل سير الصفقة. 

ومن المتوقع أن يتمم "ليفي"، الصفقة، في ظل عدم وجود أي ظهير أيسر يمتلكه الفريق للموسم المقبل، في ظل إعارة "داني روز" لنادي نيوكاسل يوناتيد، الذي من المتوقع ان يستمر معهم بصورة نهائية، بالإضافة إلى رحيل "جان فيرنتوخاين" بنهاية الموسم، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق. 

يذكر أن جيرمالدو قد انتقل لنادي بنفيكا من نادي برشلونة للشباب بصيف عام 2016 وشارك مع الفريق منذ ذلك الوقت في 156 لقاء وصنع خلالها 30 هدفا محققًا 8 بطولات مع فريقه البرتغالي. 
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