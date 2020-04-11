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رياضة

مؤامرة على الفرعون| هل يغدر كلوب بـ محمد صلاح من أجل مواطنه

السبت 11/أبريل/2020 - 06:37 م
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
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حسن العمدة
كشفت تقارير صحفية، أن ليفربول يسعى فى رحيل محمد صلاح، بعدما قرر كلوب أن محمد صلاح لم يكن هدفا أساسيا في قائمه الفريق. 

وذكرت صحيفة "ستاندرد سبورت" الإنجليزية، إن كلوب يرغب فى الإطاحة بـ محمد صلاح من أجل استهداف التعاقد مع مواطنه جوليان داكسلر، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

واختتمت الصحيفة، أن انتقال دراكسلر إلى ليفربول في السابق لم يكلل بالنجاح، ليتجه النادي الإنجليزي للتعاقد مع محمد صلاح.

وحقق محمد صلاح، نجاحًا باهرًا مع ليفربول، وقاد الفريق إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
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