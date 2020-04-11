مؤامرة على الفرعون| هل يغدر كلوب بـ محمد صلاح من أجل مواطنه

كشفت تقارير صحفية، أن ليفربول يسعى فى رحيل محمد صلاح، بعدما قرر كلوب أن محمد صلاح لم يكن هدفا أساسيا في قائمه الفريق.





وذكرت صحيفة "ستاندرد سبورت" الإنجليزية، إن كلوب يرغب فى الإطاحة بـ محمد صلاح من أجل استهداف التعاقد مع مواطنه جوليان داكسلر، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.





واختتمت الصحيفة، أن انتقال دراكسلر إلى ليفربول في السابق لم يكلل بالنجاح، ليتجه النادي الإنجليزي للتعاقد مع محمد صلاح.



