محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية مع مؤسسة اسمعونا الخيرية

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع مؤسسة اسمعونا الخيرية، سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسة فى مجال العمل الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة التنموية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مصطفي حرزالله مدير قطاع الصعيد بمؤسسة اسمعونا الخيرية، بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أوضح محافظ قنا، بأن مؤسسة اسمعونا الخيرية سوف تقوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم 1000 كرتونة مواد غذائية بواقع 500 كرتونة للأسر الفقيرة و500 كرتونة لفئة العمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أثني محافظ قنا، علي دور المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في التعاون المثمر والفعال إلي جانب الأجهزة التنفيذية والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم.

أعرب الدكتور مصطفي حرزالله، عن خالص شكره لمحافظ قنا علي تعاونه وتقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة، مضيفًا بأن المؤسسة بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ببعض قري المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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