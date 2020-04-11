AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية مع مؤسسة اسمعونا الخيرية

السبت 11/أبريل/2020 - 09:02 م
محافظ قنا يبحث سبل
محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية
Advertisements
يوسف رجب

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع مؤسسة اسمعونا الخيرية، سبل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسة فى مجال العمل الاجتماعي وتنفيذ الأنشطة التنموية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور مصطفي حرزالله مدير قطاع الصعيد بمؤسسة اسمعونا الخيرية،  بحضور العميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

أوضح محافظ قنا، بأن مؤسسة اسمعونا الخيرية سوف تقوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم 1000 كرتونة مواد غذائية بواقع 500 كرتونة للأسر الفقيرة و500 كرتونة لفئة العمالة غير المنتظمة المتضررة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أثني محافظ قنا، علي دور المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في التعاون المثمر والفعال إلي جانب الأجهزة التنفيذية والمساعدة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم.

أعرب الدكتور مصطفي حرزالله، عن خالص شكره لمحافظ قنا علي تعاونه وتقديم كافة أوجه الدعم لمؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة، مضيفًا بأن المؤسسة بصدد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ببعض قري المحافظة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

اقرأ أيضًا..
بأيادٍ مصرية.. مصنع ألومنيوم نجع حمادى ينتج بوابات تعقيم إلكترونية

أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى يتبرعون بربع راتبهم لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة


محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية مع مؤسسة اسمعونا الخيرية
محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية مع مؤسسة اسمعونا الخيرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يستعرض المشروعات الخدمية بقريتي الحاج سلام والدهسة

توزيع 600 كرتونة غذائية.. محافظ أسوان يشكر حملة «شباب بيحب مصر» ..صور

" الناس لبعضهم " مبادرة في أسوان لدعم المتضررين من كورونا.. صور

محافظة قنا تتلقى 360 ألف جنيه و3 آلاف كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة

أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى يتبرعون بربع راتبهم لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

بأيادٍ مصرية.. مصنع ألومنيوم نجع حمادى ينتج بوابات تعقيم إلكترونية

ترشيحاتنا

الطب الوقائي يكشف احتمالية نقل شهيدة كورونا للعدوى بعد دفنها

وفاة أول طفل من قبائل الأمازون البرازيلية بفيروس كورونا

روسيا اليوم: الجيش الإثيوبي يتوغل في أراضي السودان

على الدراجة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام

إصابة الإرهابي بهجت صابر بفيروس كورونا.. فيديو

الموت يفجع عصام كاريكا بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

هنادى مهنا تخطف الأنظار على إنستجرام وهذا تعليق الجمهور

ستان أزرق.. حلا شيحة تثير الجدل على إنستجرام بإطلالة جريئة