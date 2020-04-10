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تعليم

أعضاء مجلس جامعة جنوب الوادى يتبرعون بربع راتبهم لمدة 3 أشهر لدعم العمالة غير المنتظمة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:02 م
الدكتور يوسف غرباوي،
الدكتور يوسف غرباوي،
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يوسف رجب

وافق عمداء الكليات وأعضاء مجلس جامعة جنوب الوادي، علي مبادرة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بالتبرع بربع راتبهم وكذلك بدل حضور جلسات مجلس الجامعة واللجان المنبثقة عنه لمدة ثلاثة أشهر لدعم صندوق تحيا مصر لمساعدة العمالة غير المنتظمة بالدولة.


وأكد رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تأتى التزامًا مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، موجهًا الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاستجابتهم الفورية لهذه المبادرة.


وثمن غرباوى، الأداء البطولى والدور الرائع الذى تقوم به مستشفيات الجامعة بجميع طواقمها وإدارتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.


وأكد غرباوي، شكره الجزيل لجموع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين يؤدون أداء متميزا في رفع المحاضرات على منصة الجامعة للتعليم عن بُعد لاستكمال المناهج الدراسية لطلاب مختلف الكليات. 


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