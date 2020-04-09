محافظ قنا يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي بشأن القرى الأكثر احتياجًا

وقع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة القيادة السياسية في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن القنائي بالقري الأكثر احتياجا في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك حضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير مبادرة حياة كريمة ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة .

نص بروتوكول التعاون علي أن تتولي كلية الهندسة بالجامعة الإشراف علي تنفيذ أعمال البنية التحتية التي يجري تنفيذها بالقري المستهدفة مثل أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والطرق و أعمال الإحلال والتجديد التي تشهدها بعض المنشآت الحكومية بتلك القري.

كما تضمن البروتوكول، تولي كلية الطب تسيير قوافل طبية لتوقيع الكشف وتقديم العلاج بالمجان علي أهالي القري التي تشملها المبادرة وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، فضلا عن قيام كلا من كلية الطب البيطري ومديرية الطب البيطري بقنا تنظيم قوافل بيطرية أيضًا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد القري التي تضمنتها المبادرة الرئاسية بالمحافظة بلغ 17 قرية، منها 12قرية بالمرحلة الأولي و 5 قري بالمرحلة الثانية وذلك بهدف الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لها.

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