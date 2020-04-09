مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

تشهد مدن وقرى قنا، منذ فرض الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منافسات محمودة بين شبابها وأبنائها، لمساعدة المتضررين من تداعيات الفيروس القاتل، ما بين شباب يواصلون تطوعيًا عمليات تعقيم المنشآت والشوارع وآخرين يتنافسون فى توزيع المساعدات الغذائية والعينية للأسر المضررة.





وفي مركز قوص وتحديدًا قرية حجازة، تمكن عدد من الشباب يعلمون تحت مسمى مبادرة "فرسان حجازة" من تجهيز 350 شنطة مواد غذائية جافة، وتوزيع 150 منها كمرحلة أولى، والبدء في توزيع المرحلة الثانية والمتضمنة 200 شنطة غدًا السبت، وذلك من خلال مساهمات أبناء القرية لتخفيف معاناة المتضررين من آثار كورونا، فضلا عن مساهمتهم فى أعمال التعقيم وتنظيم المواطنين أمام مكاتب البريد والتأمينات.





وفي مركز نقادة، بادر أبناؤها المتطوعين من جمعية نقادة اليوم للتنمية بذبح عجل وتوزيعه على الأسر المتضررة والعمال الذين فقدوا أعمالهم خلال الفترة الأخيرة، بجانب 300 شنطة مواد غذائية متنوعة بعضها يحوى فراخ وأخرى تحوى لحوم.





وقال الشيخ عبدالناصر الأزهرى" منسق بمبادرة نقادة" إنه بعد قيام أبناء نقادة بدورهم فى تعقيم وتطهير المنشآت والمنازل والشوارع، مع عمليات التوعية والتنظيم للمواطنين فى أماكن التجمعات والازدحام للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، بدأ التفكير فى إيجاد آليات لتخفيف تداعيات الأزمة على العمالة المتضررة والأسر البسيطة، وذلك تزامنًا مع جهود الدولة فى هذا الشأن وتمكنا حتى الآن من توزيع أكثر من 300 شنطة مواد غذائية، فضلًا عن ذبح عجل وتوزيعه على المحتاجين.





وفى مركز قفط، أطلق جمال عبدالوهاب عطا "من رواد العمل الاجتماعى" مبادرة تحت مسمى "خد اللى يكفيك وسيب الباقى لغيرك" في بداية أزمة فيروس كورنا وهي مستمرة حسب قوله لحين انتهاء الأزمة، وتهدف المبادرة لتوزيع الخبز بشكل يومى على المواطنين، حيث يشترى يوميًا أكثر من 5000 رغيف خبز "غير مدعم" على نفقته الخاصة، ويتولى توزيعها بمساعدة بعض الشباب على الأسر البسيطة بمدينة قفط والقرى المحيطة بها.





وفى مدينة قنا، أطلق عدد من الشباب مبادرات عديدة لتوزيع المواد الغذائية على المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، بجانب توزيع أدوات حماية وتعقيم لعمال النظافة لحمايتهم خلال عملهم فى تنظيف الشوارع ونقل القمامة.





وقال محمد الجبلاوى منسق مبادرة الخير فينا: بدأنا توزيع شنط مواد غذائية على الأسر المتضررة فى عدد من قرى قنا، وخاصة الأماكن التى عانت من وجود حالات مصابة، وحاليًا بالتنسيق مع المحافظة وزعنا أدوات مكافحة للعدوى والتعقيم شملت "450 جوانتي بلاستيك لعمال النظافة – 200 جوانتي طبي أبيض - 4 كراتين كلور – عبوة 20 لتر كلور – 2 بدلة وقائية للاستخدام في أعمال التعقيم والتطهير".





من جانبه أشاد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





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