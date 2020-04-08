AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:53 م
.محافظ قنا يزور عدد
.محافظ قنا يزور عدد من دور رعاية الأيتام
Advertisements
يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، للاطمئنان على مستوى الرعاية والخدمات الاجتماعية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم خلال شهر أبريل من كل عام.

بدأ الداودى، زياراته بمؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام والتى تضم ١٤ طفلا، و تبعها بزيارة لكل من دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة السعيدة وتضم ١٤ فتاة ودار رعاية جمعية الشباب القبطى وتضم ١١ طفل بمدينة نجع حمادى وقام بتهنئتهم واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة.

كما اطمأن من المسئولين بالمؤسسة علي توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات و وسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.
 
وأكد الداودي، على أن محافظة قنا لا تدخر جهدًا في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة.

وأضاف محافظ قنا،  لأن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

اقرأ أيضًا..

مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على الخطة الاستراتيجية لكلية التربية النوعية 2020/2025

https://www.elbalad.news/4262051

حق الشعب .. إزالة 27 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة في قنا


https://www.elbalad.news/4261326

محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى إشعار آخر.. محافظ شمال سيناء يحظر زيارة دور الأيتام

ترشيحاتنا

تخفيض حظر التجول ساعة بداية من غد الخميس.. شاهد

بعد الاقتراب من 10000 مصاب كورونا.. إسرائيل تشتري مليون كمامة من الصين

وزير الداخلية يقرر طرد السورية هيام صبحي من مصر.. تفاصيل

أبرزها تنظيف الرئة.. عصير مذهل له 9 فوائد

في ظل أزمة كورونا.. الملك سلمان يفاجئ الشعبين اليمني والفلسطيني بهذه الخطوة

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكلفة.. حيلة سحرية تخلصك من دهون حوامل البوتاجاز فى ثوانِ

قبل شراء سيارة مستعملة.. 4 علامات مهمة تدل على ضعف المحرك

صباح الأمل.. لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة رياضية من المنزل