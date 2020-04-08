محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، للاطمئنان على مستوى الرعاية والخدمات الاجتماعية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم اليتيم خلال شهر أبريل من كل عام.

بدأ الداودى، زياراته بمؤسسة أحمد جبرة لرعاية الأيتام والتى تضم ١٤ طفلا، و تبعها بزيارة لكل من دار الرحمة الإسلامية لرعاية الطفولة السعيدة وتضم ١٤ فتاة ودار رعاية جمعية الشباب القبطى وتضم ١١ طفل بمدينة نجع حمادى وقام بتهنئتهم واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة.

كما اطمأن من المسئولين بالمؤسسة علي توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات و وسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.



وأكد الداودي، على أن محافظة قنا لا تدخر جهد ً ا في رعاية الأيتام وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم بمختلف دور الأيتام بالمحافظة .

وأضاف محافظ قنا، لأن رعاية الأيتام واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

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