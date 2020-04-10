بأيادٍ مصرية.. مصنع ألومنيوم نجع حمادى ينتج بوابات تعقيم إلكترونية

أعلنت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، عن تصنيع بوابات تعقيم للعمال في مصر، بأياد مصرية، ودخولها التشغيل بداية من اليوم الجمعة.





وقال المهندس محمود علي سالم، رئيس مجلس الإدارة، إن العمل فى صناعة بوابات التعقيم الالكترونية بدأ منذ أيام وتعمل على رش الشخص ببخار من مواد التعقيم التى يتم وضعها فى المكان المخصص لذلك، وهى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الشركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة العاملين بالمصنع.





و أضاف سالم، أن البوابات تم تصنيعها بأيادي العاملين فى المصنع ومن المكونات التى يتم انتاجها بالمصنع، وتضم البوابة بداخلها 3 وحدات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العاملين خلال عملية الدخول للمصنع ولعدم إحداث حالة تكدس أو ازدحام.





وأوضح سالم، بأن البوابة خضعت لعدد من التجارب، قبل بدء تشغيلها اليوم الجمعه بشكل عملى، لافتًا إلى أن البوابات سوف تستوعب 5 آلاف و 300 عامل، موزعين على 4 ورديات على مدار اليوم.





وأشار سالم، إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة على تصنيع بوابات وتوريدها لها، فضلا عن مقترحات بتوريد البوابات للجهات والمؤسسات الحكومية بمحافظة قنا.





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